Падіння ракети в польському селі: Німеччина повертає з Польщі три дивізіони Patriot

Разом із ППО Patriot близько 300 солдатів Бундесверу дислокувалися в польському місті Замостя і захищали важливу вузлову станцію, з'єднану з українською залізницею.

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Німеччина припиняє розміщення трьох дивізіонів ППО Patriot у Польщі через майже рік. Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає Sky News.

Разом із системами Patriot близько 300 солдатів Бундесверу дислокувалися в польському місті Замостя, розташованому приблизно за 50 км від українського кордону. Patriot захищали критично важливу вузлову станцію, з'єднану з українською залізницею.

Німецьке керівництво вирішило розмістити в Польщі кілька батарей Patriot після резонансного випадку в польському селі Пшеводув у листопаді минулого року. Згідно з проведеним розслідуванням, ракета українських ППО, якою намагалися збити російську ракету, відхилилася від курсу і впала на території Польщі. Рішення про Patriot ухвалювали на тлі побоювань, що військові дії можуть поширитися за межі України.

Але в серпні цього року в німецькому оборонному відомстві попередили, що не планують продовжувати термін дії ініціативи довше ніж на рік, оскільки ці "Патріоти" знадобляться або силам НАТО швидкого реагування на 2024 рік, або мають пройти необхідне обслуговування і ремонт.

Уже в п'ятницю німецькі солдати завершать свої операції в Польщі, а наступного тижня їх передислокують.

Нагадаємо, що в ЦАХАЛ вирішили залишити виставлені на продаж танки Merkava III. Згідно з попередніми домовленостями, Ізраїль мав поставити в Марокко і Кіпр 200 танків Merkava, а Україна б отримала від Кіпру російські Т-80У.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть продовжити контрнаступ взимку і затиснути російські війська в кліщі між Дніпром і Токмаком. Такий прогноз дав британський військовий аналітик Майкл Кларк.