"Разом із паспортом РФ": у Мелітополі окупанти масово видають чоловікам повістки, — мер

За словами міського голови Івана Федорова, в іншому випадку чоловікам загрожує покарання та штраф.

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У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області російська влада не обмежується лише вимушеною видачею паспортів, а й застосовує примусову мобілізацію серед місцевих жителів. Про це розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров на своєму каналі в Telegram.

Разом із паспортами РФ, які українцям нав'язують насильницьким чином, окупанти також поширюють і повістки.

Згідно з інформацією від мера міста, накази з'явитися в так звані військкомати отримують усі чоловіки віком до 50 років.

Російські окупанти погрожують чоловікам, заявляючи, що ті зобов'язані протягом двох тижнів після отримання повістки стати на військовий облік. Якщо українці проігнорують забаганку ворога, їм загрожує покарання та штраф.

"Спочатку наших жителів залучають на війну хитрістю, а потім заганятимуть в армію силою, як це вже відбувається на раніше окупованих територіях", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ, інакше погрожують не видати атестат. Росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.