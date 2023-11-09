Альтернативний коридор у Чорному морі продовжив роботу, незважаючи на атаку РФ, — Мінінфраструктури (фото)

За словами голови відомства Олександра Кубракова, з початку роботи коридору 91 судно перевезло 3,3 млн тонн сільськогосподарської та металопродукції.

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Голова Мінінфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що альтернативний коридор у Чорному морі працює, попри нещодавню атаку ЗС РФ на цивільне судно. Пост опубліковано в соцмережі X (раніше Twitter).

За словами міністра, з початку роботи коридору 91 судно перевезло вже 3,3 млн тонн сільськогосподарської та металопродукції.

Коментар міністра з'явився після повідомлень про те, що поблизу одеського порту російська ракета пошкодила цивільне судно, яке під прапором Ліберії мало везти до Китаю руду. У результаті загинула одна людина і ще четверо дістали поранення.

Ліберійський корабель Kmax Ruler після атаки ЗС РФ

"Шість кораблів із 231 тисячею тонн агропродукції на борту вийшли з Одеського порту і попрямували до Босфору. П'ять суден чекають, поки їм дозволять зайти в порти для завантаження. Трафік Українським коридором продовжать іти, попри систематичні атаки Росії по портовій інфраструктурі", — також ідеться в публікації.

У липні Кремль вийшов із зернової угоди, яка була організована за посередництва ООН і гарантувала безпечне перевезення українського зерна в Чорному морі.

Відтоді ЗС РФ почали інтенсивно атакувати українську портову інфраструктуру. Але в серпні Україна запустила власний експортний коридор, щоб продовжити експорт сільськогосподарської продукції.

За словами міністра Кубракова, Сили оборони роблять усе можливе, щоб відбити російські атаки.

Нагадаємо, що Україна починає використовувати інноваційний спосіб перевезення зерна на експорт.

Також повідомлялося, що, за даними Оперативного командування "Південь" від 1 листопада, російські літаки скидають вибухівку за маршрутами цивільних кораблів у Чорному морі.