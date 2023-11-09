У угруповання "Хезболла" є російські ракети "Яхонт" для атак на кораблі США, — Reuters

За даними журналістів, керівник "Хезболли" Хасан Насралла попередив, що у його угруповання є "щось у запасі" для американських кораблів, які Вашингтон направив у Середземне море після нападу ХАМАС.

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В арсеналі радикального ліванського угруповання "Хезболла", яке багато країн визнали терористичним, є російські протикорабельні ракети "Яхонт". Ними угруповання може атакувати американські кораблі в Середземному морі. Про це повідомляє Reuters.

За даними журналістів, минулого тижня керівник "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що в угруповання є "щось у запасі" для американських кораблів. Кораблі американських ВМС були дислоковані в Середземному морі після початку бойових зіткнень у Секторі Газа.

За даними джерел журналістів у Лівані, Насралла у своєму відеозверненні говорив про значно збільшений військовий потенціал свого угруповання. У ньому, зокрема, є і російські ракети "Яхонт" із дальністю 300 км.

Раніше аналітики повідомляли, що ракети представники "Хезболли" закуповували в Сирії, де представники Лівану надавали військову підтримку армії президента Башара Асада.

Повідомляється, що крім ракет російського ВПК, у ліванського воєнізованого формування є й інші ракети.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у зв'язку з цим заявив, що у нього немає відомостей про те, що на озброєнні "Хезболли" перебувають ракети "Яхонт".

3 листопада очільник угруповання заявив, що у нього не було відомостей щодо планування нападу ХАМАС на півдні Ізраїлю. Водночас він підтримав дії бойовиків і додав, що "Хезболла" приєдналася до палестинців і атакує Ізраїль із півночі, але обмеженими силами.

Російські ракети "Яхонт"

"Яхонт" — це експортна назва протикорабельних ракет "Онікс" середнього радіусу дії, які призначені для атак по надводних цілях.

Максимальна швидкість: 884 м/с;

Швидкість біля поверхні: 2448 км/год;

Дальність ракет "Яхонт" — до 300 км;

Маса — 200 кг.

Нагадаємо, що, за даними інформагентств, у Бразилії "Моссад" запобіг теракту проти євреїв, який мала намір організувати "Хезболла".

Раніше, 4 листопада, стало відомо, що РФ збиралася поставити "Хезболлі" комплекси "Панцир-С", щоб стримати Ізраїль. За даними ISW, йдеться про системи ППО, що залишилися від ПВК "Вагнер".