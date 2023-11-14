Українські війська успішно витісняють російський флот із Криму, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, Росія має плани заснувати морську військову базу в Абхазії, що категорично не підтримується Альянсом.

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Атаки українських військових на військово-морські об'єкти російських сил у тимчасово окупованому Криму проходять успішно. Це змушує окупантів шукати альтернативні локації для розміщення свого військового флоту. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі журналістам під час Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

Відповідаючи на запитання про заявлені наміри Росії встановити морську військову базу в Абхазії, Столтенберг наголосив, що НАТО твердо підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії, і не може допустити, щоб ізольовані регіони цієї країни використовувалися Російською Федерацією в її власних інтересах.

"Це порушення суверенітету і територіальної цілісності Грузії і демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що українці були успішними в атаках на військово-морські об'єкти в Криму, тому Росія шукає альтернативи. Це демонструє досягнення, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот", — зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, що за даними міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова від 11 листопада, український флот морських дронів за рік існування вразив сім кораблів Російської Федерації.

Раніше, 4 листопада, Сили оборони України листопада здійснили унікальну у військовій справі операцію, знищивши російський ракетний корвет "Аскольд", який навіть не встиг вийти з верфі і перебував на випробуваннях.