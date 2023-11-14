ЗС РФ втратили 4 тисячі осіб за 2 тижні під Бахмутом і Куп'янськом, — Сирський

За словами командувача Сухопутних військ, противник продовжує штурмувати позиції Сил оборони, однак змушений повертатися з колосальними для себе втратами.

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Активні бойові дії на багатьох напрямках не припиняються і противник не збирається відмовлятися від своїх планів, незважаючи на величезні втрати. Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі 14 листопада.

За його словами, наступальні дії противника фіксуються на кількох східних напрямках одночасно. Зокрема ЗС РФ намагаються штурмувати позиції українських військових у районі Куп'янська, але водночас відходять із втратами.

"Крім того, ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак. Утім, наші захисники розбивають усі плани та спроби окупантів захопити нашу землю", — заявив Олександр Сирський.

Олександр Сирський поділився колосальними втратами ЗС РФ за 2 тижні Фото: Telegram

Окремо командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що щодня наступальні можливості ЗС РФ стають меншими. Це завдяки ефективній роботі Сил оборони. Лише за останні 2 тижні в районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" було ліквідовано 4 тисячі окупантів.

Також за цей період знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки противника.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про втрати росіян на Таврійському напрямку. У командуванні зазначили, що втрати росіян за добу склали 504 людини. Також було знищено 20 одиниць техніки ЗС РФ.