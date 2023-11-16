Сім'я генерала ЗС РФ, який наказав підірвати Каховську ГЕС, зібралася в Дубай, — ЗМІ (фото)

На думку журналістів, подорож його дружини та доньки може бути пов'язана з тим, що він досі не повернувся до Москви після відходу з посади командувача угрупованням "Дніпро".

Related video

Сім'я російського генерал-полковника Олега Макаревича, якого вважають відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС, планує вирушити на розкішний відпочинок у Дубай. Про це пише "24 канал" із посиланням на авіаквитки дружини генерала Анжели та його доньки Євгенії, які опинилися в розпорядженні журналістів.

Олег Макаревич — досвідчений військовий з багатою службою, починаючи з кінця 1970-х, включно з різними позиціями в російській армії. Він брав участь у конфліктах у Чечні, Сирії та в Україні. Макаревич був на посаді командувача окупаційного угруповання "Дніпро", яке, вважається причетним до вибуху дамби 2023 року, що призвів до повені багатьох населених пунктів у Херсонській області та загибелі понад 200 осіб.

Важливо

"Небувалі масштаби": збитки від підриву Каховської ГЕС можна порівняти з вибухом атомної бомби, — євродепутат

Наприкінці жовтня 2023 року Макаревича відсторонили від своєї посади, його замінив Михайло Теплинський. Російські ЗМІ вказували на "безініціативність" Макаревича і розбіжності його доповідей із реальною ситуацією на полі бою, що призвело до його звільнення.

Документи в розпорядженні ЗМІ підтверджують наміри сім'ї Макаревича вирушити в подорож до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал

Дружина та донька генерала забронювали квитки з Москви до Дубая на 9-денний відпочинок з 19 по 27 листопада. Жінки придбали квитки на рейс із Москви до Дубая, де планують провести 9 днів, з 19 до 27 листопада. Уже замовлено зворотні квитки на 27 листопада в московський аеропорт "Шереметьєво".

Цікаво, що донька та дружина російського генерал-полковника обрали клас "Економ оптимум" для своїх квитків. Однак навіть у такому класі вартість одного квитка перевищує 48 тисяч рублів, що становить близько 500 доларів.

Крім того, є ваучер, що підтверджує бронювання номера в готелі Fairmont Ajman на суму близько 1800-2300 доларів. За цю ціну росіянкам обіцяють гарний краєвид на море, "дуже гарний сніданок", доступ до басейну, мінібару та низки інших послуг.

Також у розпорядженні журналістів опинилися документи, що підтверджують придбання ваучера на трансфер з аеропорту Дубая прямо в готель, а також оформлення страхового поліса для поїздки.

Цікаво, що вони обрали клас "Економ оптимум" і забронювали номер у готелі Fairmont Ajman з гарним краєвидом на море, який обіцяє "дуже гарний сніданок", доступ до басейну, мінібару та інших послуг на суму близько 66-85 тисяч гривень, що приблизно 1800-2300 доларам США.

Куди подівся генерал Макаревич

Журналісти припускають, що після свого звільнення з посади командувача угруповання "Дніпро", Олег Макаревич досі не повернувся до Москви. Якби це сталося, його дочка і дружина, ймовірно, не вирушили б у таку подорож без нього, пише "24 канал".

"Ймовірно, Олег Макаревич або ж отримав від Путіна нову посаду, або банально пішов на пониження. У всякому разі, він досі продовжує вбивати українців, поки його дочка і дружина зібралися в подорож за кордон", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року командувач російськими ВДВ Михайло Теплинський замінив Олега Макаревича на посаді командира угруповання "Дніпро" в Херсонській області. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), відсторонення Макаревича свідчить про те, що Кремль або російське військово-політичне керівництво може бути досить занепокоєним і сумніватися в його здібностях відбити нещодавній масштабний наступ ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.