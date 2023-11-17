СБУ показала, як бійці ЦСО "А" знищують окупантів ударними дронами (відео)

У спецслужбі запевнили, що опубліковані відеозаписи є черговими прикладами того, що на окупантів в Україні чекає загибель.

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Бійці з Центру спеціальних операцій "А" СБУ продовжують знищувати ворога. На оприлюдненій добірці відеозаписів ударні дрони уражають російську бронетехніку. Пост опубліковано співробітниками Служби безпеки України в Telegram-каналі.

Удар дроном по самохідній гарматі 2С5 "Гіацинт-С"

"Чергова порція чудових прикладів того, що окупанти на нашій землі й надалі гинутимуть на полі бою, а їхня техніка — горітиме", — ідеться в публікації.

Загалом було знищено:

радянську самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С" калібру 152-мм;

БМП;

Танки;

РЛС;

і вантажний автомобіль, судячи з усього, що перевозив особовий склад ЗС РФ.

Про час і місце, де відбувалися бойові зіткнення, не повідомляється. Але, судячи з рослинності, ці події мали місце за час осінньо-літнього наступу ЗСУ.

Нагадаємо, що чеські волонтери з проєкту "Подарунок для Путіна" збирають кошти на американський вертоліт Black Hawk для ЗСУ. Black Hawk використовується американською армією з 1972 року. З його допомогою перевозять особовий склад, великогабаритні вантажі, а також проводять евакуацію поранених з поля бою. Sikorsky UH-60 Black Hawk (або "Чорний яструб", на ім'я вождя корінних американців часів війни в США 1832 року) випускають на території штату Коннектикут.

Також повідомлялося, що, за словами майора запасу Олексія Гетьмана, обіцяний мільйон снарядів від Євросоюзу не панацея, оскільки у ЗС РФ все одно буде перевага в цій частині. Хай там як, ЗСУ також отримують касетні боєприпаси від Вашингтона, а в американської армії необмежені запаси цих озброєнь.