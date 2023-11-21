ЗСУ успішно просуваються на південний захід від Бахмута, — ISW (карта)

За даними аналітиків, російські джерела, зокрема, заявляють про наступальні дії на бахмутському напрямку ЗС РФ і стверджують, що окупаційне угруповання просунулося на південний захід від Бахмута.

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Сили оборони продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку 20 листопада і, за інформацією українських джерел, просунулися на південний захід від міста 20 листопада. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 листопада.

Своєю чергою російські "військкори" заявляють про наступальні дії на Бахмутському напрямку ЗС РФ і стверджують, що окупаційне угруповання просунулося на південний захід від Бахмута. Інші російські "військкори" поширювали дані про те, що російські війська просуваються в районі Кліщіївки (6 км від Бахмута) і зміцнюють позиції в довколишніх лісових масивах і біля залізничної станції.

Один із "військкорів" заявив, що в районі Бахмута нещодавно настав переломний момент і що ЗС РФ подолали "позиційний глухий кут", щоб повернути позиції між Кліщіївкою та Андріївкою (10 км від Бахмута).

Карта аналітиків "DeepState": Бахмут і Горлівка на карті

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що ЗС РФ поповнили своє угруповання в районі Бахмута завдяки перекиданню з Лиманського напряму військ 98-ї та 106-ї повітряно-десантних дивізій.

За словами Машовця, підрозділи ВДВ здебільшого ведуть наступ у напрямку українських тилів на північ від Бахмута, зі свого боку, частини 2-го армійського корпусу "ЛНР" і 3-го армійського корпусу (Західного або Центрального округів) діють на південь від Бахмута.

За даними вже російських джерел, у районі Бахмута діють підрозділи Північного флоту, зокрема 200-та мотострілецька бригада.

Генштаб ЗСУ повідомив про марні атаки росіян у районі Кліщіївки, Андріївки та на схід від Південного (20 км на північний захід від Бахмута).

ЗСУ 20 листопада також продовжили контратаки на північний захід від Горлівки, проте без будь-яких підтверджених успіхів. На геолокованих кадрах за 19 листопада видно, що безпілотники ЗС РФ атакують ЗСУ в районі біля терикона на північний захід від Горлівки між Шумами та Південним.

Карта ISW — Бахмут бої

Інші російські джерела повідомляли, що останніми днями ЗСУ намагалися проникнути на територію терикона в напрямку Горлівки. Але заявили, що ЗС РФ відбили атаку і відкинули українські сили на вихідні позиції.

У свіжому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та на схід від Південного.

"Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, завдають ворогові втрати у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, що, за даними ISW, ЗС РФ просунулися біля Кремінної. Але аналітики поки не спостерігають ознак того, що російські війська збираються відновити наступ у цьому районі.

Також повідомлялося, що росіяни заявили про прорив оборони біля Авдіївки, але в ISW це заперечують.