Вбивство Вакуленка: наказ віддав бойовик "ЛНР", сестра якого пережила окупацію Ірпеня – ЗМІ

За даними слідства, до вбивства причетні уродженці тимчасово окупованого Луганська Нескородьєв та Удоденко. Письменник не погодився на співпрацю з ворогом.

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Українські правоохоронці встановили двох російських військових з так званої "ЛНР", яких підозрюють у вбивстві дитячого письменника та поета Володимира Вакуленка під час окупації міста Ізюм Харківської області, повідомляє "Слідство.Інфо"

За даними журналістів, до вбивства Володимира Вакуленка в селі Капитолівка Ізюмського району під час окупації Харківщини причетні уродженці Луганська, родичі одного з яких проживають на окупованих територіях і в Київській області.

Повідомлення про підозру

Правоохоронці повідомили, що встановили двох бойовиків із Луганщини, яких підозрюють у вбивстві Володимира Вакуленка і ще трьох чоловіків. Офіс Генерального прокурора оприлюднив повідомлення про підозру Нескородьєву В.В. (командир однієї з рот "ЛНР" із позивним "Лев") та Удоденку С.А. (кулеметник на прізвисько "Удод"). Обидва є уродженцями тимчасово окупованого Луганська. За інформацією правоохоронців, Нескородьєв Владислав Володимирович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27; ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, а саме віддання наказу та співвиконання у жорстокому поводженні з цивільним населення на окупованій території та інших порушеннях.

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Що відомо про трагічну подію

За даними слідства, військові РФ у березні 2022 року провели обшук в помешканні Вакуленків та викрали письменника разом із сином-підлітком, який має інвалідність. Письменник не погодився на співпрацю з ворогом і військові спершу повернули його з сином додому. Пізніше Нескородьєв наказав солдатам силоміць витягнути Володимира з дому. Російські військові забрали і його рюкзак з українськими шевронами та нашивками військових частин ЗСУ. Через декілька днів місцеві знайшли рюкзак у Капитолівці, що за 15 хвилин їзди від Ізюма.

Підозрюваний Нескородьєв імовірно віддав наказ солдату Удоденку розстріляти Вакуленка. Тіло Вакуленка ідентифікували серед похованих під час ексгумації у листопаді 2022 року.

Рідна сестра пережила окупацію Ірпеня

Журналісти знайшли рідну сестру Владислава Нескородьєва і поспілкувалися з ними. За інформацією "Слідства.Інфо", рідна сестра Владислава Сюзанна після окупації Луганська у 2014 році переїхала в місто Ірпінь Київської області

Під час розмови сестра Нескородьєва повідомила, що вперше почула про воєнні злочини, в яких підозрюють її брата.

"Я взагалі не знаю всю цю історію… Ми з самого Луганська. Я виїхала ще в 2014 році. А брат залишився, і я навіть не знаю де він, що з ним", — розповіла вона.

Сюзанна розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення не встигла виїхати з дітьми у безпечне місце. Її сім’я пережила окупацію в Ірпені.

Із братом Сюзанна посварилася, звʼязок не підтримує і не знає, чим займається її брат: "Ми з ним не спілкуємося років 7. Я навіть не знаю, де він, що з ним. Ми завжди спілкувалися не дуже. Востаннє бачилися ще у 2014 році, коли ми були в Луганську".

Що відомо про Володимира Вакуленко

Фото: Википедия

Володимир Володимирович Вакуленко — український громадський діяч, прозаїк, поет, перекладач, вікіпедист та нумізмат. Автор тринадцяти книг. Лауреат літературних премій.

Народився 1 липня 1972 року у селі Капитолівка Ізюмського району Харківської області. Загинув між 24 березня та 12 травня 2022 року, точна дата та обставини невідомі. Автор книг: "Монограмота", "Ви…не", "Татусева книга", "Лелечині ключі", "Три засніжені історії" та інших.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що загибель у день народження Геннадія Частякова, помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, викликає багато запитань. Офіційні версії того, що сталося, різняться: в МВС кажуть про необережне поводження з боєприпасами, а головком — про спрацювання вибухового пристрою в подарунку.