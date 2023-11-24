"Воїни чекають справедливих відповідей": Зеленський торкнувся теми демобілізації та ротації (відео)

За словами глави держави, під час засідання Ставки особливу увагу приділяли не тільки ситуації на фронті, а й роботі ВЛК і ТЦК. Уряд повинен буде вирішити питання, про які просили командири.

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого зачепив не тільки ситуацію на фронті, а й роботу військово-лікарської комісії (ВЛК) і територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це він докладно розповів у вечірньому відеозверненні 24 листопада.

Насамперед було зазначено, що перед записом ролика було проведено переговори з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Главам держави вдалося обговорити оборонну підтримку України, виробництво і постачання боєприпасів для артилерії та спеціальних броньованих машин.

Звернення Зеленського: ситуація на фронті

За його словами, особливу увагу на Ставці було приділено оборонним і наступальним діям ЗСУ на різних напрямках. Йшлося про Авдіївку, Мар'їнку, Донецький і Куп'янський напрямки.

"Значна частина засідання сьогодні була присвячена комплексу тих питань, щодо яких наші воїни — і все суспільство — чекають справедливих відповідей. Це стосується мобілізації та демобілізації, ротацій у Збройних Силах України, питання про строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення", — заявив глава держави.

Звернення Зеленського: робота ВЛК і ТЦК

Володимир Зеленський наголосив, що всі проблеми і питання, про які говорять солдати і командири, мають бути вирішені.

З цього приводу під час засідання були доповіді від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова, глави МВС Ігоря Клименка, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та начальника Генштабу Сергія Шаптали.

"Я очікую більш змістовного опрацювання кожного з таких питань — і урядом, і військовими — і конкретних пропозицій щодо державних рішень", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що Володимир Зеленський анонсував появу комплексного плану про мобілізацію. За його словами, нові рішень можуть суттєво змінити мобілізаційний процеси в Україні. Вони стосуються окремих напрямків.