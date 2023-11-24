Одразу чотирьох: Зеленський звільнив заступників командувача Нацгвардії

За даними Офісу Президента, з посади було звільнено Миколенка Миколу, Олега Сахона, Олександра Набока та Володимира Кондратюка.

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У п'ятницю, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача НГУ і призначив нових. Про це стало відомо з указів, оприлюднених на сайті президента України.

Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 і 781/2023 було звільнено з посади заступників командувача Нацгвардії:

Микола Миколенко,

Олег Сахон,

Олександр Набок,

Володимир Кондратюк відповідно.

Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача НГУ

Додамо, що генерал-лейтенант Кондратюк раніше був першим заступником, а також начальником штабу.

Також президент призначив новими заступниками командувача НГУ:

Олексія Осипенка,

Олександа Білоуса,

Вадима Гладкова (укази №787/2023, 786/2023 і 785/2023 відповідно).

Зазначимо, що Гладков став новим першим заступником командувача НГУ замість звільненого з цієї посади Кондратюка.

Володимир Зеленський призначив заступників командувача НГУ

Нагадаємо, у жовтні в мережі почала поширюватися інформація про відставку голови Національного банку України Андрія Пишного. Утім ця інформація не підтвердилася.