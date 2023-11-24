Одразу чотирьох: Зеленський звільнив заступників командувача Нацгвардії
За даними Офісу Президента, з посади було звільнено Миколенка Миколу, Олега Сахона, Олександра Набока та Володимира Кондратюка.
У п'ятницю, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача НГУ і призначив нових. Про це стало відомо з указів, оприлюднених на сайті президента України.
Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 і 781/2023 було звільнено з посади заступників командувача Нацгвардії:
- Микола Миколенко,
- Олег Сахон,
- Олександр Набок,
- Володимир Кондратюк відповідно.
Додамо, що генерал-лейтенант Кондратюк раніше був першим заступником, а також начальником штабу.
Також президент призначив новими заступниками командувача НГУ:
- Олексія Осипенка,
- Олександа Білоуса,
- Вадима Гладкова (укази №787/2023, 786/2023 і 785/2023 відповідно).
Зазначимо, що Гладков став новим першим заступником командувача НГУ замість звільненого з цієї посади Кондратюка.
Нагадаємо, у жовтні в мережі почала поширюватися інформація про відставку голови Національного банку України Андрія Пишного. Утім ця інформація не підтвердилася.