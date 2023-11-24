"У світі ще не було такого досвіду": у ЗСУ розповіли про ефективність мобільних вогневих груп

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, все те, що сьогодні є в наявності — використовується під час атак ЗС РФ. Це дає змогу перехоплювати ворожі цілі в небі.

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Відсоток перехоплення ворожих цілей у небі мобільними групами ППО України продовжує зростати. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українському радіо" 24 листопада.

За його словами, поки що Росія здійснює поодинокі ракетні обстріли, однак ближче до зимового періоду ці атаки можуть перерости в масовані. Українці мають бути готові до цього в будь-якому разі.

"Усе, що в нас сьогодні є в наявності, усе в дії. І все буде залучено до захисту енергетичних та інших об'єктів: військових, інфраструктурних, портових об'єктів, заводів. Маємо дочекатися додаткової допомоги, про що повідомили уряд Німеччини та уряди інших країн. Сподіваюся, що ми будемо працювати зі справжньою реальною допомогою, справжніми ЗРК, які можуть нас посилити. А посилення нам потрібно було ще на вчора", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо було зазначено, що кожен засіб ППО має свою певну мету, що і називається ешелонованою протиповітряною обороною. Приміром, із ворожими дронами-камікадзе Shahed має справлятися стрілецька зброя і зенітні гармати. Далі, якщо йдеться про ракети, то необхідно дивитися на можливості озброєння. Системи IRIS-T і NASAMS працюють на відстані до 40 кілометрів, Patriot і SAMP/T — понад 100 кілометрів. Завдяки їм і вдається перехоплювати балістичні ракети, каже Юрій Ігнат.

До досконалої системи ще далеко, адже для її побудови необхідні роки. Водночас відсоток знищення ворожих цілей мобільними вогневими групами продовжує зростати.

"У світі ще не було такого досвіду відбиття масованих атак з повітря різноманітними засобами ураження, який успішно демонструють зараз Повітряні Сили ЗСУ. Відсоток перехоплення ворожих цілей зростає. За маршрутом слідування цілі мобільні групи мають її переслідувати. Ці мобільні групи є в різних силах оборони. Це важка безумовно праця, але це все дає результат", — продовжує представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 24 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна отримає додаткові протиповітряні засоби. За його словами, влада робить усе, щоб найближчим часом максимальна кількість нашої країни була захищена саме засобами ППО.