"Готуються до виборів на ТОТ": Кремль наказав посилити примусову паспортизацію, — ГУР МО

За даними розвідки, влада Росії наказала виділити соціальну допомогу виборцям із місцевих бюджетів і активізувати пропаганду на окупованих територіях у зв'язку з виборами, що настають.

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Адміністрація Кремля готується до проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Загарбники доручили збільшити рівень обов'язкової видачі паспортів на цих територіях до 85%. Про це повідомляє ГУР МО.

"У листопаді 2023 року в Кремлі відбулися закриті збори з керівниками російських регіонів і окупаційними ватажками Москви на тимчасово захоплених територіях України. Нараду проводив заступник глави адміністрації російського диктатора Путіна С. Кириєнко. Кирієнко. Він оголосив директиви в рамках посилення підготовки до процесу", — йдеться в повідомленні.

Так, за даними ГУР МО, під час зборів було наказано:

виділити соціальну допомогу виборцям із місцевих бюджетів;

активізувати пропаганду про нібито "позитивні" тенденції економіки РФ, "стабільність" рубля і "поліпшення" рівня життя людей.

Також російській окупаційній владі було доручено збільшити рівень обов'язкової видачі паспортів на тимчасово окупованих територіях України до 85%.

Нагадаємо, що Російська Федерація не відмовляється від своєї мети знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни. Для цього Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.