"У мережі багато фото": Пентагон із гумором відреагував на знімки США, зроблені супутником КНДР

За словами речника відомства Патріка Райдера, Вашингтон достовірно не знає, чи міг Пхеньян отримати розвідувальну інформацію, але певні сумніви є.

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У Сполучених Штатах Америки не можуть підтвердити правдоподібність заяв представників Північної Кореї про супутникові знімки урядових і військових об'єктів на території Штатів. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу 28 листопада.

За його словами, немає достовірних підтверджень того, що Пхеньян дійсно за допомогою свого супутника зробив кадри урядових і військових об'єктів американців, адже все це давно є в мережі.

"У мене немає жодної інформації про те, що зробив північнокорейський супутник. Скажу лише, що в інтернеті є багато зображень Пентагону і Білого дому", — заявив Патрік Райдер.

У Вашингтона є дані про те, що Північна Корея дійсно запускала космічний апарат, якому вдалося вийти на навколоземну орбіту. При цьому вони нічого не знають про успішність цього проєкту.

Регулярно американські військові проводять консультації з Південною Кореєю, Японією та іншими союзниками, які уважно стежать за космічним апаратом КНДР.

"Щоб щось перебувало на орбіті, йому треба уникнути земної гравітації і мати можливість утримуватися на орбіті навколо Землі", — підсумував Патрік Райдер.

24 листопада в Міноборони Японії заявили, що Північній Кореї вдалося вивести супутник-шпигун на орбіту Землі. У КНДР стверджують, що запуск нової ракети з розвідувальним супутником відбувся "успішно" і об'єкт офіційно почне роботу з 1 грудня.

Днем раніше влада КНДР стверджувала, що їхній шпигун-супутник зробив перші знімки Білого дому і Пентагону. Водночас, за інформацією військових та аналітиків, Північна Корея дещо "перебільшила" можливості свого супутника-шпигуна, оскільки для його налаштування минуло мало часу.