"Ми поважаємо це": ще кілька міністрів бойкотують саміт ОБСЄ через Лаврова, — Кулеба

За словами глави МЗС України, деякі іноземні дипломати не готові публічно говорити про те, що пропустять засідання через присутність на ньому глави МЗС РФ.

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Держав, які виступають проти участі міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в саміті Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії, більше чотирьох, проте кожна з країн висловлює свій протест по-різному. Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба 29 листопада, передає "Укрінформ".

Дмитро Кулеба повідомив, що в Брюсселі до нього підходили дипломати з кількох країн, які повідомили, що не будуть присутні на міністерському засіданні ОБСЄ через участь у ньому Сергія Лаврова. При цьому вони не збираються оголошувати про це публічно.

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Деякі міністри заявили про намір відвідати вечерю в Скоп'є, яка пройде без Лаврова, однак не візьмуть участі в засіданні, на якому буде присутній глава російського МЗС.

"Країн, які не згодні з участю Лаврова, більше ніж чотири, але кожна країна сама вирішує — і ми поважаємо це — в який спосіб проявляти цю незгоду", — зазначив Кулеба.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також згадав про те, що Північна Македонія весь рік принципово і послідовно підтримувала Україну. За його словами, рішення запросити на саміт Лаврова було ухвалено групою учасників ОБСЄ, які вважають, що на цей крок варто було піти, щоб врятувати організацію від колапсу і розвалу, оскільки потрібно ухвалити рішення про бюджет.

"Моя позиція добре відома: якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми повинні або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях виключити Росію з ОБСЄ", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, 28 листопада в МЗС заявили, що делегація України не братиме участі в засіданні ОБСЄ в Північній Македонії на рівні міністра закордонних справ. За словами речника відомства Олега Ніколенка, у поточних умовах присутність на засіданні ОБСЄ міністра закордонних справ РФ посилюватиме кризу в організації.

Слідом за Україною про свій намір бойкотувати засідання ОБСЄ повідомили міністри з Литви, Естонії та Латвії. У їхній спільній заяві йдеться, що поява Лаврова надасть Москві чергову можливість для пропаганди.