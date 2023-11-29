The Economist написав про конфлікт Зеленського та Залужного: в ОП відреагували

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, розмови про "міфічний конфлікт" спрямовані на те, щоб створити враження, ніби в Україні немає єдності й тому допомагати країні не варто.

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У нещодавній статті британського видання The Economist, присвяченій протистоянню політичного та військового керівництва України, стосунки президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного були оцінені як такі, що близькі до "жахливих". Але радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі BBC назвав такі повідомлення нонсенсом.

Джерело The Economist в українському уряді сказало журналістам, що відкритий конфлікт голови держави та головнокомандувача — передбачуваний підсумок контрнаступу, який зайшов у глухий кут.

За словами джерела, Залужний міг учинити необачно, коли відкрито суперечив оптимістичнішій публічній позиції Зеленського. Але в уряді мало хто міг посперечатися з його висновками.

Водночас Михайло Подоляк так прокоментував публікацію: "Пріоритет для всіх — виключно війна та військові потреби країни".

Постійні розмови про "міфічний конфлікт", зазначив радник, спрямовані на те, щоб створити враження, ніби в Україні немає єдності, і тому допомагати країні не варто.

За словами Подоляка, конфлікту бути не може, оскільки головнокомандувач "перебуває в безпосередній президентській управлінській вертикалі".

"Президент — це стратегія, а головнокомандувач — операційне управління конкретними діями України по лінії фронту. Відповідно, всі комунікації прямі та відверті. На різних майданчиках", — додав він.

Нагадаємо, що в статті The Economist також ішлося про те, що в РФ готові скористатися політичними чварами в Україні.

Також повідомлялося, що ЗСУ завжди готові до обстрілів, а українські енергетики зайняли "пасивну оборону".