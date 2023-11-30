Крим чекає на повернення, а з Донбасом буде складніше, — Зеленський про деокупацію (відео)

За словами глави держави, звільнити території завжди легше, ніж повернути прихильність людей. У Донецькій і Луганській областях бойові дії тривають уже майже 10 років і багато жителів пройшли через них.

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Кримський півострів буде легше звільнити від російської окупації, ніж Донбас, і йдеться не лише про території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з миколаївськими студентами 30 листопада.

За його словами, насамперед ідеться про ментальне повернення людей. Може статися так, що спочатку повернуться території, а тільки потім люди, які прожили в іншій реальності останні практично 10 років.

"Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись говорили: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що території завжди повертаються разом із людьми, але якщо люди цього не захочуть — буде дуже складно. З 2014 року минуло дуже багато часу і на Донбасі весь цей час велися бойові дії, була контактна лінія.

Ба більше, величезна кількість місцевих жителів пройшла війну.

"І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. Це теж про щось говорить. А бойових дій у Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас теж чекає, але буде дуже складно, тому що більша частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована. Нам головне нас зберегти. Те, що в нас є, все інше обов'язково повернеться", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 листопада американський генерал Бен Ходжес заявив, що Україна все одно звільнить Крим, це питання часу. За його словами, він упевнений у перемозі Києва, а однією із запорук є звільнення півострова. Для цього необхідна високоточна далекобійна зброя.