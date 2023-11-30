Проїхався на трофейному авто і отримав friendly fire: подробиці загибелі генерала РФ Завадського

Окупанти прийняли авто, на якому мчав генерал, за українську ДРГ і поцілили по ній з міномета. Попри те, що в авто російські вояки не влучили, причиною смерті генерала таки став російський снаряд.

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Генерал-майор ЗС РФ Володимир Завадський, який був заступником командира 14-го армійського корпусу Росії днями загинув у тилу далеко від лінії фронту, підірвавшись на російській міні. Подробиці загибелі генерала розповідає російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

У пабліку з посиланням на джерела в Міноборони та Генштабі РФ пишуть, що смерть топвійськового стала наслідком "цілого ланцюжка трагічних помилок та збігів".

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Повідомляється, що генерал Завадський "з незрозумілих поки що причин" разом із ще трьома військовими вирішив покататися на трофейному автомобілі, про що нібито нікому не повідомив. Коли генерал мчав на швидкості, "вороже" авто угледіли російські мінометники. Вони вирішили, що на ньому пересувається українська ДРГ, і вирішили її спинити. Солдати РФ хутко навели на автівку російський міномет і вистрілили.

На щастя генерала і усіх, хто перебував у авто, вояки РФ схибили. Але це "щастя" тривало не довго.

"Генерал, який сам сам був за кермом, занервував та постарався швидко виїхати із зони обстрілу. В результаті автомобіль заїхав на російське мінне поле та підірвався там. Завадський та ще двоє військових загинули, ще одного офіцера, який був у машині, поранено", — повідомляє "Табакерка".

Зараз триває розслідування всіх обставин неприємності з російським генералом.

Нагадаємо, що у Європі пенсіонери відлупцювали колаборанта з України. У місцевому пабі вони угледіли ексжителя Куп'янська, який дуже нагадував гітлерівського генерала Ернста Кальтенбруннера, і надавали йому стусанів.

Раніше повідомлялося, що окупанти під Авдіївкою знайшли натівську "вундер-ракету", яка виявилася бракованою російською.