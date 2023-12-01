На Закарпатті суд вирішив не карати чоловіка за ухилення від мобілізації: у чому причина

Під час судового розгляду адвокат підозрюваного повідомив, що чоловік із вересня 2023 року перебуває на службі в ЗСУ. Він просив закрити справу щодо обвинуваченого.

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У Закарпатській області розглядалася справа 35-річного чоловіка, якого було звинувачено в ухиленні від мобілізації. Під час судового розгляду з'ясувалося, що цей чоловік уже перебуває на службі у Збройних Силах України. Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.

Відповідно до рішення суду, чоловіка оголосили придатним до військової служби, і йому видали "бойову повістку" терміном на 10 січня 2023 року. Проте, він відмовився від виконання мобілізації.

Під час засідання адвокат підозрюваного повідомив, що чоловік із вересня 2023 року перебуває на службі в ЗСУ. Він просив закрити справу щодо обвинуваченого.

Підозрюваний також звертався до суду з проханням не застосовувати щодо нього покарання, оскільки він стверджував, що усунув порушення і перебуває на військовій службі.

Суд закрив кримінальне провадження.

Вирок суду

Нагадаємо, речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, кого можуть призвати в Україні в грудні. Він зазначив, що "коли людина прийшла в ТЦК, це не означає, що вона одразу йде в Збройні Сили".

У ЗМІ розібралися, з якими хворобами в Україні не мобілізують в армію.