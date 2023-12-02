Шойгу вводить в оману: наступ ЗС РФ в Авдіївці називають "активною обороною", — ISW

На думку аналітиків, уникаючи слова "наступ", російське військово-політичне керівництво намагається стримати очікування того, що окупаційному угрупованню до снаги перетворити тактичні успіхи на оперативні.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу продовжує хибно характеризувати російські наступальні зусилля в Україні як частину "активної оборони". Таким чином він прагне знизити очікування щодо можливостей російських військ досягти оперативно значущих цілей. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 1 грудня.

1 грудня Шойгу на конференції з іншими особами з російського військового керівництва заявив, що війська ведуть "активну оборону" в Україні й захоплюють вигідніші позиції на всіх оперативних напрямках.

Він відзначив дії 15-ї мотострілецької бригади, 114-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус т.зв. "ДНР"), 4-ї та 123-ї мотострілецьких бригад ("ЛНР").

Але всі ці підрозділи діють у районах на сході України, де російські війська проводять саме наступальні операції, а не обороняються від українських контроперацій у Запорізькій області.

Після того, як на початку жовтня 2023 року перший механізований наступальний удар ЗС РФ не приніс значущих тактичних успіхів, Шойгу і Путін називали наступальні операції із захоплення Авдіївки "активною обороною".

Потім ЗС РФ зробили два наступні великомасштабні наступи із захоплення Авдіївки. Ці зусилля тривають з початку жовтня. Російські офіційні особи характеризують це як частину "активної оборони" і навмисно намагаються ввести в оману.

Сили оборони України, зазначають аналітики, ніколи не проводили великих наступальних операцій у районі Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення.

Проте російське військово-політичне керівництво дотримується формулювання "активна оборона", судячи з усього, щоб відсутність будь-якого серйозного просування з боку російських військ у районі Авдіївки сприймалися в іншому контексті. Попри більш ніж два місяці повномасштабних атак.

Якби наступ на Авдіївку називали власне наступом, тоді б довелося озвучити й оперативні цілі. Але формулювання "активна оборона" дозволяє військовому керівництву говорити про успішні дії, поки ЗСУ не досягнуть якогось помітного прогресу. Це цілком досяжно, зазначають аналітики, оскільки Сили оборони не ведуть контрнаступ на Авдіївському напрямку.

Така обачність свідчить про невпевненість у тому, що ЗС РФ під силу перетворити тактичні успіхи на оперативно значущі. Попереду президентські вибори 2024, і президент РФ Володимир Путін стурбований зниженням підтримки війни серед російського населення.

Нагадаємо, що Залужний посилює захисні укріплення на тлі спроб ЗС РФ перехопити ініціативу по всій лінії фронту.

Також повідомлялося, що в ЗСУ спростували відомості про просування ЗС РФ на Авдіївському коксохімі.