"Потрібен компроміс": журналіст назвав причину суперечок між Зеленським і Залужним (відео)

Журналіст Роман Кравець зазначив, що у разі звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ніхто не зможе спрогнозувати наслідків для країни.

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Як президенту України Володимиру Зеленському, так й головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, потрібно шукати компроміс у баченні розвитку подій на фронті. Таку думку висловив Роман Кравець, журналіст "Української Правди", в ефірі Radio NV.

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З його слів, у команді президента є значна кількість людей, які займаються силовим блоком, та висловлюють свою думку щодо дій Залужного. Кравець зазначив, що у разі звільнення Головнокомандувача ЗСУ, ніхто не зможе спрогнозувати наслідків.

Роман Кравець відповів на запитання, що могла слугувати причиною суперечок. З його слів, у статі "Української Правди" він разом із колегами вказав, що це не лише якісь підкилимні ігри та політичні ревнощі.

"А зокрема й різний погляд на те, що робити далі", – пояснив він.

Журналіст зверну увагу на те, що успіхи у 2022 році не вносили ніяких негативних моментів. Водночас, коли контрнаступ пішов не так, як планувався, почалися міжусобиці.

Колонка Валерія Залужного в The Economist також вплинула. Роздуми Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, як пояснив Кравець, мали й свій ефект на суспільство. Тому тут немає правильних відповідей, через це такі різні погляди, вони загострюють ситуацію.

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Зеленський та Залужний – стаття "Української правди"

В "Українській правді" 4 грудня з’явився великий матеріал під назвою "Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним". У ній журналісти аналізують відносини обох посадовців. Головний висновок – втрата єдності між двома лідерами може перерости у втрату внутрішньої єдності всього суспільства.

Нагадаємо, наприкінці листопада військовий обурився реакцією після критики Залужного депутаткою від "Слуги народу". На думку полковника ЗСУ Анатолія Штефана, Мар'яна Безугла дискредитує командування, але на її заяви не лунає критика з боку парламентаріїв, волонтерів і громадських діячів.