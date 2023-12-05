В Італії судять держслужбовця, який вимагав гроші в українців: що відомо

26-річний італієць ганського походження за 100 євро "в прискореному режимі" оформляв документи для шести громадян України. Хоча це безоплатна послуга і заявки біженців розглядають у першу чергу.

Related video

Співробітника центру фінансової підтримки в місті Реджо-нель-Емілія (область Емілія-Романья) заарештували за те, що він вимагав від українських біженців гроші за оформлення документів від їхнього імені. Хоча це безоплатна послуга, повідомляє портал Info Migrants із посиланням на джерела в слідчих органах.

30 листопада 26-річного італійця ганського походження помістили під домашній арешт перед слуханнями у цій справі. Його підозрюють у вимаганні грошових коштів.

Випадок стався наприкінці лютого 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Повідомляють, що тоді в Італії спостерігався "бум запитів про возз'єднання сімей" як тимчасовий захист для українських громадян, які вже перебували в Італії по роботі.

Такі документи оформляють для українців безоплатно, з гуманітарних причин, пов'язаних із війною, біженці отримують деякі привілеї в поліційних дільницях.

Але 26-річний чоловік із Реджо-Емілії, імовірно, вимагав по 100 євро від кожного з шести громадян України, які звернулися по допомогу в невеликий центр підтримки. Офіс розташований недалеко від місцевого вокзалу.

Повідомляють, що молодий чоловік обіцяв, що документи швидко доставлять і опрацюють у поліції, хоча заявки від українців і без того розглядалися в пріоритетному порядку.

Розслідування ініціювали після того, як в імміграційній службі центрального відділку поліції Реджо-Емілії дізналися від українців, що вони заплатили гроші для завершення процедури.

Розслідування, яке координують прокурор Валентина Сальві та головний прокурор Гаетано Пачі, призвело до арешту 26-річного чоловіка.

Нагадаємо, що 2024 року українські біженці можуть отримати тимчасовий захист щонайменше в шести європейських країнах. Але є відмінності в тому, що стосується розміру виплат і доступу до освіти або медичних послуг.

Також повідомлялося, що переселенцям в Україні будуть по-новому нараховувати виплати.