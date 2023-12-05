Разом із "вагнерівцями": РФ кинула під Бахмут найбоєздатніші підрозділи, — 5 ОШБр

За словами заступника командира батальйону Олексія Тарасенка, противник продовжує намагатися повернути під свій контроль втрачені позиції на Донбасі. З літа якість військ ворога покращилася.

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Російські окупанти стягнули на Бахмутський напрямок свої найбоєздатніші підрозділи. Разом із ними вони ведуть потужні штурми. Про це розповів заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону 5 грудня.

За його словами, російське військове керівництво не збирається просто так полишати місто Бахмут, тому продовжують боротися і намагаються повернути втрачені позиції. Серед прибулих бійців фіксують колишніх найманців із ПВК "Вагнер".

"У нашому районі працюють кадрові підрозділи армії РФ, але, безумовно, за тактикою дій, за тим, як противник змінив свою тактику порівняно з літом, зайшли нові частини, які мають у своєму складі колишніх "вагнерівців" на нижній тактичній командирській ланці. Мають також досвідчений командирський склад середньої та вищої ланки. Ми знаємо, що під Бахмут стягуються найбільш боєздатні підрозділи РФ", — заявив Олексій Тарасенко.

Окупанти в районі Бахмута використовують найбільш боєздатні підрозділи Фото: DeepStateMAP

Окремо заступник командира батальйону 5-ї ОШБр зазначив, що з літа якість особового складу противника також зросла. ЗС РФ навчили людей у своїх центрах і тепер використовують їх для штурмів на цьому напрямку.

Також у районі Бахмута застосовуються сучасні технології, нові дрони та військова техніка. Усе це свідчить про те, що поки що бойовий потенціал противника на достатньому рівні.

У самому місті, продовжує військовий, перебуває два танкових полки з танкової дивізії армії РФ, дуже багато артилерійських підрозділів, які ховають вогневі засоби поміж будинками, а також значна кількість підрозділів БпЛА, які використовують багатоповерхівки, як хорошу точку для старту.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про бої на позиціях у районі Бахмута. Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников заявив, що на деяких ділянках російські війська мають успіхи.