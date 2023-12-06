Не прийшов до військкомату через алкоголь: на Волині засудили чоловіка-ухилянта

У суді чоловік пояснив, що не потрапив до ТЦК у зазначений в повістці час, оскільки хильнув зайвого і ледь тримався на ногах.

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На Волині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через свою пристрасть до алкоголю. Про це йдеться у вироку Новоолинського міського суду.

Так, придатний до військової служби місцевий житель отримав повістку про призов за мобілізацією. Однак в зазначений час до військкомату він так і не з'явився, через що ТЦК звернувся до суду.

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Засуджений ухилянт відмовився від двох "бойових повісток": як його покарали

Згідно із матеріалами справи, обвинувачений на судовому засіданні свою провину визнав повністю і щиро розкаявся.

Він повідомив, що особисто отримав персональну повістку про призов на військову службу, але не з`явився до пункту збору "оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, що позбавляло його фізичної можливості прибути до ТРЦК та СП".

Також чоловік зазначив, що ВЛК визнала його придатним до проходження військової служби, і він двічі перед цим прибував до ТЦК у селищі Іваничі, але його повертали додому, оскільки в цей час набирали командний склад, "а у нього звання старший матрос".

Він просив суворо його не карати та не позбавляти волі, надавши можливість бути призваним до лав ЗСУ.

Суд врахував, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, приєднавши місяць невідбутого покарання за іншим вироком.

Нагадаємо, що в Україні виправдали чоловіка, який не з'явився за "бойовою повісткою". Українець заявив, що конкретної години йому не назвали й ніяких документів на руки не видавали.

Раніше повідомлялося, що житель Рівненщини відмовився від повістки через свої хворі суглоби та важкі пологи дружини.