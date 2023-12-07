800 тисяч росіян з 2014 року переїхали до Криму, — Українська Гельсінська спілка

За інформацією спілки з прав людини, противнику вдалося провести нібито успішну політику на захоплених територіях. Близько 100 тисяч українців покинули півострів.

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З 2014 року, коли Крим захопили російські окупанти, на територію півострова прибули щонайменше 800 тисяч громадян Росії. Про це йдеться в матеріалі Української Гельсінської спілки з прав людини 6 грудня.

Зазначається, що за останні 10 років Російська Федерація створила колосальну кількість злочинів проти людства, тим самим порушуючи права людини. Крім того, багато дій противника мають уже системний характер.

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"Одним із таких злочинів є зміна демографічного складу населення окупованих територій України. Росія почала проводити таку політику одразу після окупації Криму. На жаль, ця політика держави-окупанта виявилася успішною. За різними оцінками, до Криму з 2014 року незаконно прибуло до 800 000 громадян Росії, а близько 100 000 українців навпаки — покинули півострів", — ідеться в повідомленні.

Окремо зазначено, що така російська політика порушує статтю 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона свідчить, що окупаційна держава не має права здійснювати переміщення або депортацію частини свого цивільного населення на територію, яку вона окуповує.

Ключовими елементами дій росіян є:

пільгове іпотечне кредитування;

переміщення російських військових, правоохоронців, державних, медичних та освітніх працівників, суддів та їхніх сімей;

видворення українців на материкову частину України.

Ідентична політика фіксується і на інших територіях України, які тимчасово контролює противник. Це і Донбас, і Запорізька та Херсонська області. Водночас, найуспішніше їм вдалося провернути цю схему в Криму, де фактично були відсутні бойові дії.

Нагадаємо, 24 жовтня в Центрі національного опору повідомляли, що населення Луганської області скоротилося на 40% за роки окупації. Це на 40% менше, ніж було до 2014 року. За інформацією підпілля, тенденція на зменшення кількості мирних жителів триває і росіяни продовжують сприяти цьому.