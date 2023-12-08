"Атаку здійснили повстанці": посольство США в столиці Іраку потрапило під ракетний обстріл

За даними журналістів, загалом по дипбудівлі в Багдаді було випущено 14 ракет "Катюша" двома залпами.

Related video

Під ракетними ударами опинилося посольство США в іракській столиці Багдаді. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляє видання Associated Press.

Згідно з даними від американських та іракських офіційних осіб, унаслідок ракетного обстрілу посольства США в Багдаді не постраждало людей. Проте, було зафіксовано незначну матеріальну шкоду.

За інформацією представників іракської служби безпеки, було випущено 14 ракет "Катюша". Деякі з них приземлилися біля воріт посольства, тоді як інші впали в річку. Представник посольства підтвердив, що загальна кількість ракетних залпів становила два.

"Оцінки тривають, але немає повідомлень про жертви на території посольства", — заявив представник посольства і додав, що жодна конкретна група не взяла на себе відповідальність, але є ознаки того, що атаки були здійснені повстанцями, пов'язаними з Іраном.

Зокрема представник посольства закликав уряд Іраку зробити все можливе для захисту дипломатичного персоналу та партнерів по коаліції, а також наголосив на тому, що США мають право на самооборону та захист у будь-якій точці світу.

"В Іраку перебуває близько 2 500 американських військових і ще близько 900 на сході Сирії, які виконують місії проти угруповання "Ісламська держава". В обох країнах Іран має лояльних до Тегерана ополченців", — додає видання.

Нагадаємо, що в жовтні дві військові бази США на Близькому Сході були атаковані дронами, які намагалися дістатися до військових об'єктів. Унаслідок атаки дістали поранення близько двадцяти військовослужбовців, крім того — одна людина померла від природних причин.