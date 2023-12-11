ЗС РФ могли заборонити використовувати цивільні авто: чим це погіршить ситуацію на фронті

Російські військкори критикують заборону на використання цивільних автомобілів у військових цілях. Рішення РФ може перешкоджати пересуванню бойовиків, постачанню боєприпасів та евакуації поранених, розповіли аналітики.

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Збройним силам Російської Федерації могли заборонити використовувати цивільні транспортні засоби у військових цілях. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 10 грудня.

Російські військкори продовжують критикувати заборону на використання цивільних автомобілів у військових цілях. 10 грудня один із блогерів заявив, що у невизначеного підрозділу російської морської піхоти намагалися вилучити всі позашляховики УАЗ, проте російські офіцери переконали чиновників дозволити підрозділу залишити транспортні засоби.

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ЗС РФ найближчим часом активізуються на ще одній ділянці фронту, — експерт (карта)

"Блогери раніше зазначали, що російська військова заборона на використання цивільних транспортних засобів може перешкоджати пересуванню російських військових, постачанню боєприпасів та евакуації поранених, а отже, остаточно деморалізувати військовий персонал", — заявили аналітики.

За інформацією військкора, 99% усіх позашляховиків та мікроавтобусів, які ЗС РФ використовують у районах бойових дій закуповують російські волонтери та солдати. Інший військкор стверджував, що російські військові особисто фінансують ремонт своїх автомобілів та не знають, як отримати дозвіл на подальше використання цивільного транспорту.

Нагадаємо, 10 грудня військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий заявив, що співвідношення втрат ЗС РФ та ЗСУ є головним досягненням України у війні. Зокрема, армія РФ втратила у два-три рази більше людей, ніж ЗСУ, тоді як в окремих видах техніки ворожі втрати перевищують у п'ять разів.

10 грудня військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що на лівому березі Херсонської області перебуває понад 70 тисяч російських військових. Крім цього, ворог має близько 380 танків, до тисячі ББМ, 500 одиниць ствольної артилерії та не менше за 100 одиниць РСЗВ.