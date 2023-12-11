Британія передасть Україні мінно-пошукові кораблі класу Sandown: чим вони допоможуть

Велика Британія та Норвегія очолять нову коаліцію морських можливостей. Україна зможе трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками та НАТО.

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Велика Британія передасть Україні два мінно-пошукові кораблі класу Sandown. Про це повідомили на сайті британського уряду 11 грудня.

У Британії заявили, що блокада РФ у Чорному морі продовжує впливати на українську економіку, оскільки країна зменшила здатність перевозити важливі експортні товари. Зміцнення морського потенціалу ЗСУ, а саме протидія загрозі від російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

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Велика Британія допомогла створити морські ударні дрони Україні, – The Times (фото)

Велика Британія разом із Норвегією очолить нову коаліцію морських можливостей, яка надасть підтримку для України. Зокрема, це буде довгостроково, аби допомогти Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками й НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі.

"Ці мінно-пошукові кораблі нададуть Україні важливий потенціал, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити важливі експортні маршрути, які були сильно обмежені після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення", — сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

З його слів, нова морська коаліція тісно співпрацюватиме з Військово-морськими силами України та Міноборони для розвитку ряду можливостей, зокрема й швидкого розвитку морських сил у Чорному морі, продовження розвитку Корпусу морської піхоти України та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів і внутрішніх водних шляхів.

Нагадаємо, 23 жовтня у Військово-морських силах України повідомили, що два українські протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" беруть участь у навчаннях Joint Warrior 23-II, які відбувалися у межах британських територіальних вод.

15 листопада стало відомо, що Велика Британія передавала Україні експериментальне озброєння. Зокрема, Україна вже отримала новітні ЗРК Terrahawk Paladin від компанії MSI, які запустили у виробництво лише в січні.