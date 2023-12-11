Не поділили море: берегова охорона Китаю обстріляла філіппінські кораблі з водометів (відео)

Сторони обмінялися взаємними звинуваченнями. Китайці заявили, що філіппінські кораблі "незаконно увійшли у води", а берегова охорона Філіппін говорить про агресивну поведінку сусідів.

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Представник берегової охорони Філіппін повідомив про напад китайських колег на їхні кораблі в Південнокитайському морі. Під час інциденту китайці використовували водомети, що, зі свошго боку, "призвело до значних пошкоджень". Відео нападу було опубліковано на YouТube-каналі видання The Telegraph 9 грудня.

На відеозаписах, опублікованих філіппінською береговою охороною, видно, як кораблі китайської берегової охорони стріляють із водометів по катерах філіппінського бюро рибальства, пишуть журналісти агентства. За інформацією Маніли, ці кораблі виконували місію з постачання нафтою та продуктами понад 30 філіппінських суден на мілині Скарборо — районі в Південнокитайському морі, на який претендують обидві країни.

Фактично Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря, оскільки напруженість навколо претензій на життєво важливий водний шлях загострюється.

Представник берегової охорони Джей Таріела повідомив, що внаслідок такої агресивної тактики судно Unaiza Mae 1 зазнало серйозних пошкоджень двигуна, а судно M/L Kalayaan просто "було обстріляно водою з водометів".

Зі свого боку, берегова охорона Китаю заявила, що два філіппінських судна, ігноруючи неодноразові попередження, "незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Ренай на островах Наньша, без схвалення китайського уряду".

Зазначимо — це вже друге зіткнення подібного роду з жовтня, коли філіппінські та китайські кораблі зіткнулися в районі другої мілини Томаса, розташованої у виділеному економічному регіоні Філіппін.

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Західні оглядачі звернули увагу, що на цій спірній морській території перебувають філіппінські військовослужбовці. Причина претензій, імовірно, полягає в тому, що на просторах Південнокитайського моря є близько 11 млрд барелів природного газу, а також значні поклади нафти й коралів. Китай претендує на 90% цих багатих ресурсів.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, у Південнокитайському морі продовжує зростати напруженість між Філіппінами та Китаєм. Наприкінці вересня влада Філіппін заявила, що китайська сторона встановила в морі бар'єр, перерізавши так вхід для риболовецьких суден.