"Не можемо продовжувати чекати": у Британії закликали Європу не сподіватися на допомогу США

За словами міністра оборони Гранта Шаппса, країнам на європейському континенті необхідно збільшити витрати на оборону, адже Вашингтон, як показує історія з Києвом, не завжди може мати можливість допомогти.

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Сполучені Штати Америки не завжди зможуть допомагати, тому Європі час замислитися про те, як забезпечити власну безпеку самостійно. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, передає Politico 11 грудня.

За його словами, зараз військова підтримка України з боку Вашингтона почала зменшуватися і це може бути своєрідним знаком для урядів європейських держав, які розраховують на зусилля США.

"Насправді я вважаю, що Європі потрібно активізуватися і подбати про власну безпеку. Ми не можемо продовжувати чекати, що США завжди приходитимуть на допомогу Європі", — заявив Грант Шаппс.

Один зі способів, який допоможе Європі себе убезпечити, є значне збільшення витрат на оборону. Це один із ключових чинників обороноздатності європейського континенту.

Одночасно британський міністр звернувся до Конгресу США, де виникли розбіжності через військову підтримку України на 2024 рік. Грант Шаппс переконаний, що допомога входить в інтереси Вашингтона, адже інакше інші противники по всьому світу стануть сміливішими. Це і є причина, через яку необхідно остаточно зупинити Володимира Путіна.

На запитання про те, чи продовжить Лондон у найближчі кілька років допомагати Києву самостійно, глава Міноборони Британії не відповів. Він пояснив, що підтримка полягає не тільки в грошах, адже зараз війна вступила в нову фазу".

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, що Європа не готова до війни в разі масштабного нападу РФ. За словами військового історика Зенке Найтцеля, ймовірний програш Європи може бути пов'язаний з тим, що союзникам буде важко швидко перекинути достатню кількість військ і техніки на лінію фронту.