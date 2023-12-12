"Кволенька": окупанти змогли "здивувати" жителів Маріуполя святковою ялинкою (фото, відео)
Росіяни пообіцяли встановити в окупованому місті 50-метрову ялинку, але з’ясувалося, що вони переплутали висоту дерева з його віком. У соцмережах порівняли ворожу ялинку з українською, яка прикрашала місто раніше.
У тимчасово окупованому Маріуполі встановили ялинку. Загарбникам вдалося здивувати місцевих мешканців зовнішнім виглядом дерева. Деталями поділилася пресслужба Маріупольської міської ради.
Окупанти обіцяли привезти 50-метрову ялинку, але дещо наплутали. Виявилось, що заввишки вона лише 12-метрова, проте досягла "поважного віку" — 50 років. Її доставили з Вологодської області РФ і встановили в Міському саду.
Місцеві мешканці не особливо зраділи ялинці. Крім того, що вона мала бути вищою за 14-поверхівку, однак виявилася в чотири рази нижчою, то святкове дерево ще й виявилося "лисим". У місті його описують як "стомлене" та "кволеньке".
"Поки маріупольці замерзають у власних будинках без опалення й електроенергії, окупанти з пафосом займалися перевезенням "святкового дерева". Як завжди — на картинці одне, у реальності — зовсім інше. І так у всьому", — підкреслили в міськраді.
Проте на цьому підготовка окупантів до свят не завершилася. Місто "прикрасили" радянськими зірками та двоголовими орлами.
У міськраді заявили, що росіяни навіть новорічні свята перетворюють на пропаганду, і залишилося лише замінити Діда Мороза на президента РФ Володимира Путіна.
"Абсурд збільшується з кожним днем, а Маріуполь перетворюють на іронічну карикатуру радянщини", — додала пресслужба.
У соцмережах для порівняння опублікували знімки української ялинки, яка була встановлена в Маріуполі.
"Ось який вигляд має справжня гарна ялинка Маріуполя! 2020 року її було визнано найкрасивішою в Україні", — зазначили автори контенту.
Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав цілі квартали в місті, де вимерло життя. Російські окупанти ремонтують їх для громадян РФ.
Також Петро Андрющенко інформував про гуманітарну катастрофу в Маріуполі. За його словами, щонайменше 40% місцевих жителів — без опалення.