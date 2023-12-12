Збитки 20 млрд рублів: виробник субмарин для російського флоту звільнив гендиректора

Завод "Адміралтейські верфі" заснували 1704 року за царя Петра I. Цей найстаріший у РФ суднобудівний завод розробляє, виробляє та модернізує кораблі.

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Гендиректора найбільшого в РФ суднобудівного підприємства АТ "Адміралтейські верфі" Андрія Веселова звільнили через 8 місяців роботи. Тимчасово виконувати обов'язки гендиректора петербурзького заводу буде Андрій Бистров. Про це повідомляє російське видання "Ведомости".

Рішенню ради директорів "Об'єднаної суднобудівельної корпорації" (ОСК) передувало розпорядження Веселова відправити працівників на простій через зниження продуктивності й нестачу фінансування.

Водночас співробітники компанії отримують дві третини заробітної плати, але поки неясно, чи буде так і наступного року.

Завод "Адміралтейські верфі" було засновано 1704 року за царя Петра I, це найстаріший у РФ суднобудівний завод, який розробляє, виробляє та модернізує плавзасоби. Нещодавно він отримав замовлення на будівництво двох електродизельних підводних човнів "Волга" та "Ярославль".

Із їх розробленням виникли складнощі, аналогічна історія і з рибопромисловими траулерами "Капітан Юнак" і "Механік Щербаков", закладеними 2021 року, повідомляє The Moscow Times.

За інформацією видання, на труднощі натрапили й співробітники Виборзького суднобудівного заводу (корабельня будує криголами, траулери та морські бурові платформи). Через скорочення зарплат біля будівлі адміністрації відбулася акція протесту співробітників.

Обидві корабельні належать ОСК, держпакет якої голова Кремля Володимир Путін передав банку "ВТБ". Держкорпорація "ОСК" зазнає збитків протягом двох років, за 2022 рік вона втратила 20 млрд рублів.

Путін каже, що в неї "багато проблем", але президент-голова правління "ВТБ" Андрій Костін називає їх "вирішуваними". Банк Костіна втратив ще більше: збитки фінустанови за минулий рік були рекордними — 756,8 млрд рублів.

Нагадаємо, що Путін розширює флот РФ і готується до майбутньої війни з НАТО, про це американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у зведенні від 11 грудня.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з керівниками оборонних підприємств і запропонував створити в Україні європейський оборонний центр.