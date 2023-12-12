ЗС РФ формують на півдні України "ударні батальйони" з офіцерів, — Генштаб (відео)

Ворожих штурмовиків об’єднує відсутність дисципліни й мотивації. Свого командувача Михайла Теплинського, зі слів речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, вони авторитетом не вважають.

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Російський генерал Михайло Теплинський, який командує окупаційним військом "Дніпро", наказав формувати штурмові підрозділи. У них набирають офіцерів. Про це в ефірі телемарафону 12 грудня розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи, — це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість і слабка мотивація", — розповів він.

Представник Генштабу зазначив, що Теплинський загалом "не користується авторитетом" серед своїх підлеглих. Військовим ЗС РФ не подобається його ставлення до бійців.

"Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Досить буденна та прозаїчна ситуація як для російських командувачів", — передав Ковальов.

Коментар Андрія Ковальова (про Теплинського — з 3:08)

Нагадаємо, про те, що Михайло Теплинський був призначений командувачем угрупування "Дніпро", стало відомо 29 жовтня. Ці війська розміщені у Херсонській області. За оцінкою аналітиків, рішення замінити командувача було пов’язане з наступом ЗСУ на лівобережжі.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявляла, що призначення Теплинського веде до складного рішення ЗС РФ на фронті.