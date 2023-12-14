ЗС РФ перед виборами президента посилили репресії в окупації: у ГУР назвали методи

За інформацією української розвідки, противник чинить психологічний тиск на населення, а також позбавляє їх доступу до базових послуг. Незгодні з Путіним змушені сидіти без електрики.

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Російська Федерація почала посилювати репресії щодо тих українців, які продовжують проживати на окупованих територіях. Почався тотальний контроль. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) від 14 грудня.

Зазначається, що пов'язана активізація дій противника з виборами президента, які мають відбутися в березні наступного року. Кремль за допомогою репресій хоче знайти тих, хто виступає проти режиму Володимира Путіна.

"Окупаційні адміністрації створюють жахливі та нестерпні умови для тих громадян, хто відмовляється отримувати російські паспорти: людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що до складу карально-репресивних груп також увійшли фахівці з аналізу поведінки. Вони разом проводять обшуки в будинках мешканців окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Також під час "перевірки документів" та обшуків ці фахівці пильно стежать за власником будинку, тим самим створюючи додатковий психологічний тиск.

У ГУР МО додали, що росіяни на захоплених територіях намагаються відрубати всі можливі канали зв'язку та доступу до інформації, адже хочуть залякати українців і встановити тотальний контроль над ними.

"Наприклад, для отримання дозволу та можливості користуватися мобільним інтернетом українці в окупації мають звернутися до підконтрольних росіянам провайдерів. У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях створюють "клуби" для мілітаризації підлітків. За даними українського підпілля, окупанти вкотре порушують міжнародне право, вербуючи підлітків на війну проти України.