Вчитимуться "виживати": через важкі втрати в Україні ЗС РФ змінять підготовку, — ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що розробляються нові методики підготовки військ для ведення операцій на фронті.

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Після досвіду, отриманого під час війни в Україні, підготовка російських військ зазнає змін і буде більше спрямована на високоінтенсивні бойові дії. Про це пише Newsweek.

Росія зазнала значних втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінками американської розвідки, які були розсекречені цього тижня, РФ втратила 87% своїх сухопутних військ, які були до початку вторгнення.

За даними Міноборони Великої Британії, нещодавній стрибок у статистиці втрат російських військ пов'язаний із наступом під Авдіївкою.

Але в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що очікується новий підхід до підготовки військ для ведення операцій на передовій. Нові методики покликані допомогти солдатам вижити у важких ситуаціях.

Зміни переважно орієнтовані на тих, хто братиме участь у війні в Україні.

З посиланням на військові джерела зазначається, що новий проєкт підготовки складено після бесід із солдатами, сержантами та молодшими офіцерами.

Представники російської армії поставили собі за мету з'ясувати, яких якостей не вистачає бійцям на передовій в умовах сучасної війни.

"Ми протистоїмо українським силам, за якими стоїть НАТО. Ворог дуже серйозний і для перемоги над ним потрібно враховувати безліч нюансів", — наголошується в публікації.

Повідомляється, що фізична підготовка — це основа, яка дає змогу солдатам та офіцерам ефективно виконувати бойові завдання та виживати в складних умовах.

Російським військовослужбовцям, серед іншого, доведеться відпрацьовувати силові вправи "для розвитку тактичної витривалості".

Керівництво російських військ з фізичної підготовки час від часу оновлюються. Наприклад, так було після війни в Грузії 2008 року. Нова підготовка охоплюватиме: рукопашний бій, військово-прикладне плавання і лижі. На навчаннях військові пробігатимуть приблизно 5 км у повному споряджені.

Повідомляється, що російські солдати, які відповідають новим вимогам із фізичної підготовки, можуть отримувати щомісячні премії в розмірі від 15% до 100% офіційної зарплати.

Нагадаємо, що в ніч на 14 грудня 42 Shahed атакували Україну. Уламки безпілотників влучили в гуртожиток із дітьми, багато поранених.

Також повідомлялося, що в ISW пояснили, як брешуть командири ЗС РФ щодо "оточення Часова Яру" та "шляху до Краматорська".