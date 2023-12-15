"Навряд чи можна назвати успіхом": експерти розповіли, який "фінал" може очікувати на Авдіївку

Темп ЗС РФ не дозволяє їм розвинути успіхи оперативного та стратегічного характеру. Наразі окупанти атакують кілька точок — Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку, Лиман та Мар'їнку, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Related video

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Авдіївка Донецької області може стати фінальним штурмовим акордом зимової кампанії для Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

З його слів, окупанти зосереджені на покращенні тактичних позицій в Авдіївці.

"Їхнє виснаження що під Авдіївкою, що під Куп'янськом досягне таких масштабів, що навіть якщо вони вийдуть на житлову забудову або те, що від неї залишилося, це навряд чи можна буде назвати успіхом", — сказав Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що українські військові потужно обороняються. Лише бойові дії покажуть, як далеко зможуть просунутися окупанти, проте через великі втрати вони навряд чи зможуть вести масштабні наступи, зокрема найближчим часом. Наразі темп ворога не дозволяє йому розвинути успіхи оперативного та стратегічного характеру, ЗС РФ атакують кілька точок — Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку, Лиман та Мар'їнку.

Видання зазначило, що в Авдіївці триває головна битва осені та зими. За останні декілька днів ворог вів штурмові дії щонайменше у 16 місцях, є невелике просування на півночі біля Степового, противник іноді впритул підходить до паркану Авдіївського коксохіму. Також просування ворога спостерігається на півдні на околиці "Виноградників", бої відбуваються між вулицею Колосова та Ясинівським провулком. Журналісти наголосили, що південна промзона більшою мірою може бути захоплена.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що перевагою "промки" є те, що вона знаходиться на панівних висотах.

"Це означає, щойно росіяни повністю візьмуть її під контроль, підтягнуть міномети та артилерію, це створить серйозні загрози для наших захисників", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, 14 грудня ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман повідомив, що російські військові кинули на штурм Авдіївки Донецької області 40 тисяч військових. З його слів, на лінії фронту нічого не зміниться, якщо ЗСУ вийдуть з міста, оскільки стратегічна значущість Авдіївки не така й велика.

13 грудня військовий експерт Роман Світан розповів, що Мар'їнку та Авдіївку окупанти намагаються перетворити на руїни Бахмута за допомогою керованих авіабомб. Він зазначив, що ворог намагається викрити українські позиції завдяки масованим атакам груп по 20-23 людини.