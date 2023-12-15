"Чорне море стане озером НАТО": в ISW описали сценарій повної перемоги України (карта)

Якщо позиції на лівобережжі Херсонської області, які забезпечують охоплення на захід від Криму, залишаться під контролем РФ після війни, НАТО щоразу доведеться вирішувати цю проблему.

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Відновлення контролю України над усією своєю територією, включно з Кримом, важливе і для США, і для НАТО. Те, що російські сили перебувають у Криму, дає змогу РФ бути домінуючою державою в Чорному морі та загрожувати південно-східному флангу НАТО. На півострові розгорнуто системи ППО великої дальності. Про це пише "Інститут вивчення війни".

Позиції на лівобережжі Херсонської області, які нині контролює Росія, забезпечують охоплення далі на захід від Криму.

Карта України, звільненої від окупантів

Якщо ці території залишаться під контролем РФ, коли війна закінчиться, НАТО щоразу доведеться розв'язувати ці проблеми.

Однак якщо Україна поверне свої кордони 1991 року, тиск на НАТО різко ослабне. Найближчі російські війська від Румунії перебуватимуть на відстані майже 800 км. Чорне море стане майже озером НАТО. Водночас Москва, судячи з усього, отримає повний військовий контроль над Білоруссю і розмістить там свої сили навіть, якщо Україна вийде до кордонів 1991 року.

Охоплення ППО ОФ у разі перемоги України

Але загроза білоруських баз для НАТО набула б зовсім іншого характеру в сценарії з великою, потужною і незалежною Україною. Завдання захистити північно-східну частину Польщі та країн Балтії від російських військ на території Білорусі, Калінінграда і самої Росії виявилося б більш здійсненним і менш витратним, ніж захист всієї лінії НАТО — від Чорного моря до Північного Льодовитого океану.

Нагадаємо, за оцінками ISW, у разі поразки України витрати Вашингтона на безпеку в Європі були б "астрономічними", довелося б використовувати значну частину літаків-невидимок.

Також, за оцінками аналітиків, завод у РФ готовий збільшити виробництво дронів до 6000 Shahed за півтора року.