Примусово доставлятимуть у ТЦК: у Полтаві поліція супроводжуватиме ТЦК до будинків чоловіків

Наявність поліції дає знати громадянину, що дії ТЦК є законними, прибирається фактор, що українці "вигадують незаконність у законних діях", розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Related video

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що вручення повісток за місцем проживання є основним способом оповіщення. Про це він повідомив в ефірі радіо "Полтава".

Він зазначив, що в ТЦК є дані про військовозобов'язаних громадян, які стоять на обліку, зокрема й адреса проживання. Представники військкомату приходять за адресою та сповіщають, що чоловікові потрібно прийти до ТЦК й уточнити свої облікові дані або бути призваним за необхідності.

Правоохоронці ходять із ТЦК та СП до військовозобов'язаних

За словами Істоміна, представники поліції ходять зі ТЦК за адресами військовозобов'язаних. Якщо чоловік порушує правила військового обліку не вперше, то його можуть примусово доставити до військкомату. Зокрема, співробітники ТЦК такої функції не мають на відміну від поліції.

Він наголосив, що наявність поліції дає знати громадянину, що дії ТЦК законні, прибирається фактор, що українці "вигадують незаконність у законних діях". У результаті спрощується процедура. Раніше, якщо чоловік порушував правила військового обліку, його дані передавали до поліції, а ті проводили пошукові заходи. Наразі цього можна уникнути.

Нагадаємо, юрист Дмитро Дончак заявив, що сповістити ТЦК про наявність підстав для відстрочки від призову через навчання на денній формі повинен сам студент. Тоді як несповіщення ТЦК про відстрочку є порушенням правил військового обліку.

Раніше повідомлялося, що сільські голови можуть особисто формувати й підписувати повістки. За словами адвоката Романа Сімутіна, повістки повинні бути заповнені та передані відповідно до розпорядження начальника ТЦК конкретному чоловікові.