"Прославився" жорстокістю до проукраїнських жителів: в Мелітополі підірвали окупанта, — Федоров

Внаслідок вибуху поранено поліцейського із Краснодара, який приїхав до Мелітополя з Росії, щоб заробити грошей і працювати в окупаційній поліції.

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У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі пролунав вибух. Постраждав окупант-поліцейський, який приїхав із Росії. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Щось вибухнуло неподалік школи, яку окупанти захопили однією з перших. Найбільше налякався відомий поліцейський каратель, який живе неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських жителів", — проінформував Іван Федоров.

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Він зазначив, що внаслідок вибуху поранено поліцейського із Краснодара, який приїхав до Мелітополя з Росії, щоб заробити грошей і працювати в окупаційній поліції.

Міський голова також нагадав, що днями "щось трапилось" із залізницею в Мелітополі, яку окупанти використовують як артерію для перекидання важкого озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, що 2 грудня в ГУР повідомили, що в Мелітополі партизани знищили кілька російських окупантів і уразили ворожий паливозаправник.

27 листопада, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що сталася стрілянина між підпільниками із "кадирівцями". Поки "кадирівці" очікували на підмогу, їхній автомобіль вибухнув.