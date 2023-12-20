"У неї є бажання": РФ може напасти на Молдову та країни Балтії, — начальник бельгійської армії

За словами начальника штабу Збройних сил Бельгії Мішеля Хофмана, Європа повинна терміново готуватися до можливого збройного конфлікту з Росією і контратакувати за необхідності.

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Начальник штабу Збройних сил Бельгії Мішель Хофман попередив, що після України Росія може напасти на Молдову та країни Балтії. Про це пише Politico.

"Росія вже показала, що у неї є бажання напасти на сусіда", — сказав Хофман в інтерв'ю бельгійському новинному каналу VRT. "Мова президента Росії Володимира Путіна завжди неоднозначна. Зовсім не виключено, що пізніше у них з'являться й інші ідеї. Або на півдні, в Молдові, або в країнах Балтії", — сказав він.

Хофман закликав Європу підготуватися до можливого нападу Росії.

"Європа повинна терміново підготуватися і дати зрозуміти, що вона може захистити себе і вона буде контратакувати, якщо буде потрібно", — сказав командувач.

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Хофман вважає, що Росія не ослабла, попри втрати в Україні. "Росія перейшла на військову промисловість. Якщо Росія виграє війну, вона в кінцевому підсумку відновить свою військову машину і перебудує свої збройні сили", — попередив військовий.

Видання зазначає, що Молдова, яка межує з Україною, опиняється у вразливій позиції, особливо з огляду на підтримку Кремля певних регіонів, як-от Придністров'я, яке зберігає символіку радянських часів і використовує російську мову.

Країни Балтії, що розташовані на заході від Росії, захищені статтею про колективну оборону НАТО. Будь-яке вторгнення путінських військ до Естонії, Латвії або Литви може призвести до ширшого і серйознішого конфлікту, пише Politico.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, що буде, якщо Путін переможе у війні проти України. За словами журналістів, Україна буде змушена прийняти угоду про припинення вогню на умовах Росії, якщо не отримає необхідну зброю.

Нагадаємо також, що російський президент Володимир Путін розкритикував антиросійську політику, яку проводять країни Балтії. За його словами, тепер у жителів Литви, Латвії та Естонії "не буде щасливого життя".