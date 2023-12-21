Воюватимуть проти поляків: доброволець з РФ про те, що очікує на українців в разі програшу РФ

Якщо Україна програє, війна для неї все одно не припиниться, бо Росія буде використовувати українських громадян як "гарматне м'ясо" замість зеків для своїх нових цілей, вважає доброволець з РФ.

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У разі програшу Росія буде мобілізовувати українців для ведення війни проти інших держав. Про це в коментарі ТСН сказав доброволець з Росії, який воює на боці України від 2014, Ілля Богданов.

На його думку, якщо Україна програє, війна для неї все одно не припиниться, Росія буде використовувати українських громадян як "гарматне м'ясо" замість зеків для своїх нових цілей. Не виключено, що українців змусять воювати проти інших сусідів.

"Найстрашніше, що вони поженуть українців далі – на Польщу. Ми ж бачимо, як вони навіть той же Мелітополь, де ніхто не чекав на Росію і люди, які там залишилися, вони все одно зберігали протестний потенціал. Все одно їх усіх мобілізували, мужиків зараз відправили на фронт. Так само буде з усією Україною, якщо ми програємо", – вважає Богданов.

Ілля Богданов: що відомо

Ілля Богданов — росіянин, ексофіцер ФПС ФСБ Росії, доброволець батальйону "Донбас" і "Правого сектору". Протягом останнього року він є бійцем "Російського добровольчого корпусу". Воює на сході України від 2014 року.

Ілля Богданов

Був командиром 7-го взводу окремого батальону ДУК "Правий сектор". Брав участь в боях за Іловайськ та обороняв Донецький аеропорт. Окремим указом президента України у зв’язку з особистим державним інтересом отримав громадянство України особисто від руки президента Петра Порошенка в лютому 2015 року.

У січні 2015 року співробітники СБУ затримали найманого вбивцю, який був завербований екслідером "Оплоту" Євгеном Жиліним та співробітниками ФСБ Росії. Він отримав наказ вбити Іллю Богданова.

Після демобілізації в травні 2015 року вів блог з антипутинської пропаганди. Після завершення активних бойових дій на Донбасі працював охоронцем. прорабом на будівництві, на автомийці, був кур’єром. 6 липня 2017 року Богданов відкрив у Києві власне кафе корейської кухні.

У 2022 році брав участь у боях під Гостомелем і Ірпенем в Київській області. У січні 2023 року став бійцем "Російського добровольчого корпусу".

Нагадаємо, що західні експерти вважають, що Росія налаштована на довготривалу війну, і вона може загрожувати країнам-членам НАТО.