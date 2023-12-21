"Постійний вогневий вплив": у Нацгвардії розповіли подробиці боїв в Серебрянському лісі

Сили оборони України знищили одну САУ, 12 вантажівок, три УАЗ "Буханка", один паливозаправник та один мостоукладчик ТММ-3.

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Українські підрозділи перебувають під постійним вогневим впливом в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки, ведуть дії оборонного характеру. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії у Facebook.

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"Український В'єтнам": як воюють прикордонники в Серебрянському лісі (відео)

На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог й надалі намагається зламати українську оборону. Окупанти проводять наступальні дії, застосовують ракетні, авіаційні, артилерійські та танкові підрозділи.

Бійці Національної гвардії утримують оборонні рубежі. Це відбувається, попри надскладні погодні умови і постійний тиск з боку ворога.

Бійці Бригади спеціального призначення НГУ ведуть в Серебрянському лісі та на Лиманському напрямку. Українські захисники завдають втрат російським окупантам, знищуючи ворожу техніку та особовий склад ворога у великій кількості.

Внаслідок дій бригади були уражені різні види техніки. Зокрема, це одна САУ, 12 вантажівок, три УАЗ "буханка", один паливозаправник та один мостоукладчик ТММ-3.

Бої в Серебрянському лісі

Російські загарбники, як повідомили у Луганській ОВА 12 жовтня, активізувалися в Серебрянському лісі та наступали на Макіївку. Поблизу Торського і Серебрянського лісництва українські війська відбили 15 наступів. Внаслідок дій окупантів постраждали й цивільні, які залишилися у населених пунктах поблизу.

Як зазначив 4 вересня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, українські бійці обстрілюють ворожі позиції з гранатометів, а за влучаннями в ціль активно стежить аеророзвідка. Він відзначив роботу бійців Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.

У Серебрянському лісі Сили оборони у серпні відбивали атаки росіян. Захисники розповіли, що упродовж останніх тижнів російські окупанти активізувалися на цій ділянці і намагаються просуватися вперед. Прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони України й надалі відбивати атаки й наносити супротивнику максимального ураження, навіть попри постійну загрозу російських авіаударів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня учасник українського підпілля на Луганщині пригальмували окупантам постачання залізницею. Своїми діями вони затримали логістику загарбників.