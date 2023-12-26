ЗС РФ просунулися біля Авдіївки та Кремінної, під Бахмутом фронт не змінився, — ISW (карти)

За даними українського командування, окупаційні війська збільшили кількість артилерійських ударів у районі Куп'янська, Лимана та Бахмута до понад 1000 на день.

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Окупаційне угруповання військ нещодавно домоглося просування біля Кремінної. На геолокованих кадрах за 24 грудня видно, що російські війська нещодавно просунулися на схід від населеного пункту Терни. Про це пише Інститут вивчення війни у зведенні від 24 грудня.

Російське джерело повідомило, що ЗС РФ перебувають менш ніж за 4 км від села Терни, хоча геолоковані кадри вказують на те, що рахувати потрібно від околиць. За іншими даними, на Куп'янському напрямку ЗС РФ домоглися просування в районі Синьківки, хоча в ISW не виявили підтверджен цього.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська збільшили кількість артилерійських ударів на Хортицькому напрямку (Куп'янський, Лиманський і Бахмутський напрямки) до більш ніж 1000 на день.

Бахмут

Повідомляють, що ЗСУ нещодавно досягли успіхів у районі Бахмута, хоча підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не спостерігалося. 24 грудня російські джерела повідомили, що ЗСУ просунулися на північний захід від Верхньокам'янського (30 км на північний схід від Бахмута), у районі Бахмута, Хромового та Кліщіївки.

Карта боїв у Донецькій області

Повідомлялося про позиційні бої в районі Бахмута. За даними оглядача Костянтина Машовця, російське командування перекинуло елементи 177 полку морської піхоти (Каспійська флотилія) в район Курдюмівки, раніше підрозділ перебував на лівобережжі Херсонської області в районі Кринок і Підстепного.

Авдіївка

ЗС РФ нещодавно просунулися в районі Авдіївки, а 24 грудня тривали позиційні бої. На геолокованих кадрах за 24 грудня видно, що ЗС РФ нещодавно просунулися на схід від Степового. Російські джерела стверджували, що ЗС РФ захопили всю територію виноградників на південний схід від Авдіївки. За даними українських джерел, ЗСУ все ще контролюють частину промислової зони на південний схід від міста.

Карта боїв у Донецькій області

За даними російського військкора, ЗС РФ просунулися на 200 метрів від Водяного в бік Первомайського на південний захід від Авдіївки, а також на 200 метрів — у бік південно-західної околиці міста. Повідомлялося про позиційні бої на околицях міста. Голова Авдіївської міської адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗС РФ за останню добу посилили обстріли Авдіївки.

Мар'їнка

24 грудня російські й українські війська продовжили позиційні бої на захід і південний захід від Донецька. У районі Мар'їнки, Новомихайлівки та Перемоги були позиційні бої.

Нагадаємо, що внаслідок ефективної роботи дронів і комплексів РЕБ російські війська зазнають втрат у районі Кринок.

Також повідомлялося, що Генштаб ЗСУ прокоментував повідомлення про загибель 108 військових біля Авдіївки.