Мобілізація в Україні: адвокат розповів, як українцям можуть вручити повістку на пошті

За словами Романа Сімутіна, тактика полягає у спритності рук, адже реалізується за допомогою звичайних листонош. Водночас представник Сухопутних військ ЗСУ розповів, що повістка в поштовій скриньці ні до чого не зобов'язує.

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В Україні триває загальна мобілізація і військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть вирушити служити. Адвокат Роман Сімутін у своєму новому відео на YouTube розповів про новий хитрий спосіб вручення повісток.

За його словами, є величезна кількість способів, які передбачають вручення повістки чоловікам призовного віку, однак один із них є несподіваним, який може зупинити обіг кореспонденції на "Укрпошті".

Роман Сімутін заявив, що така тактика полягає у спритності рук, адже все робиться руками звичайних листонош, від яких громадяни абсолютно не очікують сюрпризів.

Окремо фахівець додав, що якщо це продовжиться далі, то незабаром зовсім зупинить обіг кореспонденції на "Укрпошті". Різновидів способів є багато і для одного з них використовуються месенджери.

Роман Сімутін каже, що на Viber може прийти повідомлення про отримання рекомендованого листа від умовної служби ДСНС. Також у поштовій скриньці може лежати повідомлення про отримання листа від міської ради або банку. Також використовується метод дзвінка від пошти, де громадянам повідомляють про лист від того чи іншого відомства, каже юрист.

Після прибуття на пошту відвідувачам можуть дати підписатися на "корінці", адже в більшості випадків люди спочатку забирають лист і лише тоді починають читати.

Суть методу полягає в тому, що в графі відправника може стояти Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), тож українцям перед підписом потрібно ретельніше ознайомитися з документом, підсумував юрист.

На момент публікації пресслужба "Укрпошти" не коментувала позицію адвоката про те, що громадянам рекомендованим листом може надійти сповіщення з ТЦК.

Повістки в поштових скриньках: що кажуть у ЗСУ

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що якщо повістки вкидають у поштові скриньки або вкладають у двері квартир, то це ні до чого громадянина не зобов'язує, однак інформує, що йому треба звернутися до ТЦК і СП.

"Виходить, що з якихось причин особи, які мали б йому вручити повістку, його не застали вдома. І таким чином цю людину просто проінформували. У принципі, вона може цю повістку просто проігнорувати, тому що її потрібно вручати особисто в руки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, кому з чоловіків вручать повістку 2024 року під час загальної мобілізації. Крім чоловіків, правила військового обліку повинні виконувати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.