ЗС РФ дістали із засіків Бе-12 і провели навчання: навіщо окупантам прадавній літак

У такий нетрадиційний спосіб, зазначили експерти, росіяни намагаються протидіяти загрозам у Чорному морі, що виходять від українських безпілотних катерів.

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Російські збройні сили вдалися до нетрадиційного рішення, залучивши літаючий човен-амфібію Бе-12 "Чайка" часів Холодної війни для патрулювання і моніторингу вод, що оточують окупований Кримський півострів. У Міноборони РФ 25 грудня відзвітували, що протичовновий літак ВМФ Росії провів навчальне бомбометання по цілях у Чорному морі, передає агентство ТАСС.

Повідомляється, що в маневрах також узяв участь вертоліт Ка-29 Чорноморського флоту РФ. При цьому льотчики Бе-12 провели бомбометання по мішені, а екіпаж Ка-29 вів стрілянину з кулемета по рухомій цілі в рамках "вдосконалення практичних навичок зі знищення морських швидкохідних і малорозмірних цілей."

Під час відпрацювання бойового завдання морські льотчики на надмалих і стандартних польотних висотах здійснили пошук безекіпажних катерів і швидкохідних човнів ЗСУ, а також плаваючих мін, які несуть небезпеку цивільному судноплавству", — заявили в російському Міноборони.

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Військові експерти пишуть, що розгорнутий як засіб охорони Чорноморського флоту, цей ветеранський літак-амфібія став для Росії новим засобом протидії передбачуваній морській загрозі, яка походить від українських безпілотних катерів.

"Ці недорогі, але потенційно вибухонебезпечні морські безпілотники являють собою серйозну проблему для Росії, що змушує застосовувати вертольоти і винищувачі для їхнього виявлення і нейтралізації", — зазначили аналітики.

Тим часом помірна швидкість польоту, тривале перебування в повітрі та спеціалізований бомбовідсік Бе-12 виявилися більш підхожий для виконання цих завдань, що потенційно дає йому змогу завдавати ударів по ідентифікованих безпілотниках.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вперше застосували літаки Бе-12 проти України ще в серпні 2022 року. Вони шукали диверсантів біля вод Криму та моніторили українські порти. На думку експертів з Defence Express, у росіян залишилися лише літаки в пошуково-рятувальному варіанті, але не в протичовновому.