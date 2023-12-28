ЗС РФ обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є жертви та поранені

Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна отримала поранення і була ушпиталена до лікарні.

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Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Про це 28 грудня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Черговий акт тероризму росіян проти цивільного населенн. Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці", — проінформував Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. На місці влучань працюють відповідні служби.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що під артилерійським вогнем ворога минулої доби опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, що 26 грудня під час евакуації цивільних із Херсона ЗС РФ атакували будівлю вокзалу та рухомий склад. Унаслідок ворожого обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області Ігор Місюня.

Також повідомлялося, що ЗС РФ вночі атакували Україну дронами Shahed. Повітряні сили ЗСУ знищили сім ворожих дронів. Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.