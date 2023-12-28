"Росіяни радіють": в ЦПД розкритикували Бутусова за поширення інформації про FPV-дрони

Журналіст розповсюдив інформацію про відсутність та постачання дронів-камікадзе на Авдіївський напрямок. За це його розкритикував заступник голови відомства при РНБО.

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В українському Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України звинувачують журналіста Юрія Бутусова в поширенні інформації про дрони-камікадзе на передовій. Це грає на руку ворогу. Про це сказав заступник голови ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко.

"Спочатку ти кричиш, що в Адвіївку не постачають FPV-дрони, і цьому дуже радіють росіяни. Потім за день-два ти виходиш і кричиш — хлопці, в Авдіївку вже постачають дрони. Росіяни знову радіють і дякують тобі за інформацію. Мене відверто дивує, як людина, яка ніби щиро за державу, просто бере і так безглуздо інформаційно працює в публічному просторі. Журналістика як вона є від Юрія Бутусова", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Так, 25 грудня Юрій Бутусов на своїй сторінці в ФБ заявив, що президент Володимир Зеленський за тиждень після своєї пресконференції не передав заявлені 26 тисяч дронів на фронт.

"На напрямок головного удару російськоі армії на Авдіівському напрямку жоден FPV-дрон від держави не поступає. Верховний головнокомандувач Зеленський повинен почати відповідати за свої слова перед армією в питаннях забезпечення, оборонного планування та мобілізації. І не розумію чим взагалі займається міністр оборони Р.Умєров", — висловив свої претензії Бутусов.

27 грудня Бутусов проінформув, що на Авдіївський напрямок надійшли FPV-дрони.

"На Авдіівський напрямок почали надходити необхідні дрони від держави. Дякую Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, що питання почало вирішуватись. Але звертаю увагу що це поки що значно менші об’єми ніж те, що раніше передало місцеве самоврядування. Обсяги постачання потрібно негайно збільшити, щоб це закривало хоча б денні витрати. Поставки дронів від волонтерів та місцевого самоврядування поки шо залишаються головним джерелом озброєння наших військ", — написав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції з журналістами 19 грудня повідомив, що в Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році.

22 листопада стало відомо, що Національна гвардія України випробувала вітчизняний дрон-камікадзе "Мамонт" у Кринках Херсонської області.