"Це жорсткі заходи": в Раді "ретельно вивчають" новий мобілізаційний закон, – Стефанчук (відео)

Спікер зазначив, що комітет може взяти до розгляду законопроєкт через 14 днів після подання (25 грудня), але в цей період можуть бути ще альтернативні законопроєкти.

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Новий законопроєкт щодо мобілізації передбачає жорсткі заходи, але українці мають усвідомити, що "одними роликами з псом Патроном у війні перемогти неможливо". В ефірі телемарафону спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив свою думку.

Він зазначив, що відповідні ініціативи "дуже ретельно" вивчаються в комітетах. Представники фракцій в парламенті обговорюють пропозиції.

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Спікер звернув увагу на необхідність зберігати єдність серед українців. Він натякнув, що громадяни за кордоном, зокрема ті, хто "потягують каву у Відні", не можуть глибоко переживати за майбутнє України.

"Так, це жорсткі заходи. Але, повірте мені, що роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо", – сказав Стефанчук.

Нардеп наголосив на тому, що потрібна "чітка, збалансована, правильна" державна політика, яка забезпечить перемогу у війні з Росією. До процесу створення ефективного рішення долучилися Генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет міністрів. Стефанчук наголосив на тому, що певні дискусії у суспільстві вже виникли, тому позиції у законі обговорюватимуться.

"Ми будемо в дискусіях, але будемо дуже прислухатися до потреб української армії", – пояснив Стефанчук.

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Спікер зазначив, що комітет може взяти до розгляду законопроєкт через 14 днів після подання (25 грудня), але протягом відповідного періоду можуть бути ще альтернативні законопроєкти.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Увечері, 25 грудня, уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, що передбачають масштабні зміни процесу мобілізації та військового обліку громадян. Пропозиції викликали бурхливу реакцію суспільства. Ініціатори вирішили, що дані людей, які порушують військовий облік, варто розмістити у реєстрі боржників і зможуть застосувати такі санкції:

заборонити виїзд за кордон;

обмежити право керування власним транспортним засобом та отримання прав;

заборонити проведення угод із майном;

обмежити права на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями — тобто заблокувати банківські рахунки;

відмовляти у кредитах і позиках;

призупиняти отримання пільг і послуг від держави.

Нагадаємо, 28 грудня нардеп Ярослав Железняк заявив, що в Україні немає грошей на мобілізацію 500 тисяч громадян. З його слів, для призову в армію півмільйона осіб необхідно виділити 580 мільярдів гривень, однак військовий бюджет уже відчуває брак коштів.