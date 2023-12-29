Всупереч обмеженням Другої світової: Японія обладнала есмінець під запуски F-35B, — ЗМІ

Накладені на Японію після Другої світової війни обмеження не дозволяють їй офіційно мати авіаносці. Однак ВМС країни мають намір посилювати свій потенціал на тлі потужності морських сил Китаю в Тихоокеанському регіоні.

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Морські сили самооборони Японії завершили модернізацію двох кораблів класу Izumo, який фактично стали легкими авіаносцями. Завдяки реконструкції кораблі стали платформами для літаків, зокрема і для винищувачів-бомбардувальників F-35B. Про це 28 грудня повідомили оглядачі Defensa.

Примітно, що офіційно ці кораблі позначені у ВМС Японії як багатоцільові есмінці або вертольотоносці-руйнівники з маркуванням DDH-183 і DDH-184 відповідно. Річ у тім, що після закінчення Другої світової війни Японія перебуває під обмеженнями й не може мати власних авіаносців.

Однак досить поглянути на розсувну польотну палубу обох кораблів, щоб зрозуміти, що це за платформи насправді. Точніше, після модернізації, ці "есмінці" можуть нести не тільки вертольоти, а й експлуатувати винищувачі F-35 Lightning II версії B з вертикальною посадкою.

За словами авторів матеріалу, довжина злітної палуби у кораблів становить 248 метрів, причому зовні помітні зміни форми носової частини кораблів. Крім того, було проведено роботи з посилення конструкції, а також нанесено покриття, стійке до впливу тепла, що виділяється турбінами вектора тяги F-35B на польотній палубі.

Система освітлення злітної палуби теж була адаптована під літаки — встановлена спільна система точного заходу на посадку (JPALS) для полегшення посадки літаків 5-го покоління.

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Що стосується цих кроків японських сил, то оглядачі звертають увагу на загальну ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай нарощує міць своїх морських сил.

"У нинішніх умовах в Індо-Тихоокеанському регіоні, коли китайський флот стає дедалі потужнішим, Японія більше не може залишатися економічним гігантом з обмеженим оборонним потенціалом", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що японська компанія KHI представила новий концепт підводного човна з системами вертикального запуску. Нові субмарини будуть оснащені системами для підвищення скритності, потужними засобами виявлення і поліпшеною маневреністю.